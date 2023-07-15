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محليات

بوشكيان: الجرحى تماثلوا للشفاء وغالبيتهم خارج المستشفيات

2023-07-15 | 07:18
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بوشكيان: الجرحى تماثلوا للشفاء وغالبيتهم خارج المستشفيات
بوشكيان: الجرحى تماثلوا للشفاء وغالبيتهم خارج المستشفيات

عاد وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان مكلفا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، جرحى حادث السير الذي شهدته يوم أمس مدينة زحلة. واستهل الوزير بوشكيان جولته من مستشفى اللبناني الفرنسي وكان في استقباله رئيس مجلس ادارة المستشفى سليم عاصي، وطمأن بوشكيان خلال تفقده احد المصابين يرافقه النائب بلال الحشيمي بأن جميع الجرحى تماثلوا للشفاء وأصبح غالبيتهم خارج المستشفيات، مؤكدا أن "الرئيس ميقاتي تابع كل تفاصيل هذا الحادث وأعطى توجيهاته الى المستشفيات لاستقبالهم"، منوها ب"دور محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة الذي سارع الى متابعة هذا الحادث ميدانيا وتفقد الجرحى وأعطى التوجيهات اللازمة".

كما أشاد بوشكيان بدور الأجهزة الامنية والدفاع المدني والصليب الاحمر وشركة كهرباء زحلة. وتفقد الجرحى في بقية مستشفيات البقاع. 
 
بدوره شكر النائب الحشيمي لرئيس الحكومة "تحركه السريع"، متمنيا الشفاء لكل الجرحى ومطالبا ب"صيانة الانارة على طريق ضهر البيدر وبقية الطرق في البقاع باستثناء مدينة زحلة التي تنيرها كهرباء زحلة على مدار الساعة والوحيدة التي تنير الطرق".
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محليات

زحلة

جورج بوشكيان

نجيب ميقاتي

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