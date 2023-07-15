تدابير خاصة ببطولة لبنان للدراجات الهوائية غدا
صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: "ينظم الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية يوم غد الأحد 16/07/2023 اعتبارا من الساعة 7،30 صباحا وحتى الساعة 10،00 بطولة لبنان الرسمية للدراجات الهوائية انطلاقا من أمام شركة دباس وصولا إلى مفرق الشيفروليه- ألفا، والعودة إلى مسمكة بيروت- الكرنتينا ذهابا وإيابا لمرات متعددة.
لذلك، سيتم إقفال المسار المتبع بالاتجاهين وتحويل السير إلى الطرقات المحيطة.
يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة على الطرقات حفاظا على سلامة المتسابقين ومنعا للازدحام".