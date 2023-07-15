تدابير خاصة ببطولة لبنان للدراجات الهوائية غدا

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: "ينظم الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية يوم غد الأحد 16/07/2023 اعتبارا من الساعة 7،30 صباحا وحتى الساعة 10،00 بطولة لبنان الرسمية للدراجات الهوائية انطلاقا من أمام شركة دباس وصولا إلى مفرق الشيفروليه- ألفا، والعودة إلى مسمكة بيروت- الكرنتينا ذهابا وإيابا لمرات متعددة.