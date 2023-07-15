مبادرة من فيصل كرامي لتزفيت شوارع طرابلس

بدأت ورش الأشغال بتوجيه من كرامي في تزفيت شارع الرشواني في منطقة باب التبانة، على ان يليه تزفيت عدد من الشوارع في المنطقة. وتهدف هذه المبادرة، بحسب بيان، الى "دعوة كل المقتدرين من سياسيين ورجال اعمال وفعاليات طرابلسية الى تزفيت الشوارع التي يقطنون او تتواجد مكاتبهم واماكن عملهم حولها، وبذلك يعم الخير على الجميع، على المتبرع وعلى السكان والأهالي".

وشكر خالد زهرة احد سكان منطقة باب التبانة في شارع الرشواني للنائب كرامي "تجاوبه مع مطالبنا، وكنا قد ناشدنا البلدية سابقا ووزارة الاشغال بان الطرق اصبحت سيئة لكن لا حياة لمن تنادي، باستثناء النائب كرامي الذي تجاوب مشكورا بقدر استطاعته والحمد لله تم تزفيت الشارع بانتظار المزيد".