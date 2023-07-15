نقابة محرري الصحافة دانت الاعتداء على هاشم: استمرار العدوان الإسرائيلي لن يثني الأقلام الحرة في الدفاع عن أرضها

واعتبرت النقابة، أن "استمرار العدو الصهيوني في عدوانه لن يثني الأقلام الحرة في الدفاع عن أرضها والتعبير عن التمسك بحقها في ادانة الممارسات الاسرائيلية التي إن دلت على شيء فإنما تدل على الاستمرار في الاحتلال الذي تمكن الشعب اللبناني من دحره، وان يكن بصورة غير كاملة وعلى استعداد لدحره مرة جديدة".

ولفتت النقابة المنظمات والهيئات الدولية إلى أن "سلامة الاعلاميين أثناء أداء مهامهم تأتي في المقام الأول، وتدعوهم إلى الوقوف بحزم في وجه الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة ضد الاعلاميين، أكان ذلك في فلسطين المحتلة أو باقي الأراضي العربية المحتلة".