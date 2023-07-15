المرتضى: بعض الغرب يسعى لإلغاء حالة التنوع في لبنان خدمة لإسرائيل

أشار وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى، في تغريدة عبر "تويتر"، الى أنه "تزامناً مريباً بين الحصار والعقوبات واستيلاد الازمات والحملات الإعلامية والسياسية الممولة من الخارج لتيئيس اللبنانيين وحملهم على الهجرة وبخاصة المكون المسيحي، تزامن مريب بين كل ذلك والمساعي الحثيثة والفاقعة التي يبذلها بعض الغرب لتثبيت النزوح السوري في لبنان".