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محليات

قاووق: قرار الاتحاد الأوروبي يشكّل إساءة وعدوانا على السيادة والكرامة الوطنية

2023-07-16 | 03:23
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قاووق: قرار الاتحاد الأوروبي يشكّل إساءة وعدوانا على السيادة والكرامة الوطنية
قاووق: قرار الاتحاد الأوروبي يشكّل إساءة وعدوانا على السيادة والكرامة الوطنية


شدد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق على أن "حدة الأزمة السياسية تشتد يوماً بعد يوم، وتسرّع بالانهيار على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية والحياتية كافة، وهي توجب بأسرع وقت المسارعة إلى توافق وطني لإنقاذ البلد".

كلام قاووق جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه الحزب لشهيده غالب عوالي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاده، في باحة حسينية بلدة تولين، في حضور رئيس لقاء علماء صور الشيخ علي ياسين، وعدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعائلات الشهداء، وحشد من الأهالي.

وأكد قاووق أن "توازنات المجلس النيابي تجعل التوافق قضية إلزامية، وهذا يعتبر نعمة وليس نقمة لمن يريد إنقاذ البلد".

وقال: "لقد وصل جماعة التحدي والمواجهة إلى طريق مسدود، وهذا هو سبب توترهم وخيبتهم وصراخهم".

وأكد أننا "نتطلع إلى المستقبل القريب الذي يكون فيه انفراجات سياسية تخفف من معاناة اللبنانيين، وتقرب المسافات من انتخاب رئيس للجمهورية".

ورأى قاووق أن "قرار الاتحاد الأوروبي السافر والاستفزازي والاستبدادي، يشكّل إساءة وعدوانا على السيادة والكرامة اللبنانية، وتهديداً حقيقياً للاستقرار والوحدة الوطنية".

واعتبر أن "لبنان ليس ملزماً بأي شيء من التوصيات الأوروبية، وعليه أن يعمل لمصلحته تعجيل التواصل مع الحكومة السورية لإيجاد المخارج المناسبة التي تعجّل معالجة أزمة النازحين".
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محليات

نبيل قاووق

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