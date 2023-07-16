جبران باسيل: أي حوار مرغوب اذا من وراه نتيجة سريعة ومرذول اذا كان لإضاعة الوقت

غرد النائب جبران باسيل على تويتر قائلا: "وجودنا ندين فيه لأجدادنا ولشهداءنا ومناضلينا، نحافظ عليه من خلال كرامتنا اولاً ودورنا تانياً؛ ما حدا يربّحنا جميلة بوطننا، هو عصيّ على كل انتداب او وصاية او احتلال، وهو حيّ بصمود شعبه".