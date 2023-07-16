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محليات

جبران باسيل: أي حوار مرغوب اذا من وراه نتيجة سريعة ومرذول اذا كان لإضاعة الوقت

2023-07-16 | 08:52
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جبران باسيل: أي حوار مرغوب اذا من وراه نتيجة سريعة ومرذول اذا كان لإضاعة الوقت
جبران باسيل: أي حوار مرغوب اذا من وراه نتيجة سريعة ومرذول اذا كان لإضاعة الوقت

غرد النائب جبران باسيل على تويتر قائلا: "وجودنا ندين فيه لأجدادنا ولشهداءنا ومناضلينا، نحافظ عليه من خلال كرامتنا اولاً ودورنا تانياً؛ ما حدا يربّحنا جميلة بوطننا، هو عصيّ على كل انتداب او وصاية او احتلال، وهو حيّ بصمود شعبه".

وتابع: "على فكرة، اي تدخل خارجي مرحّب فيه ليساعدنا، ومرفوض اذا بدّو يفرض علينا خيارات لمصلحته؛ واي حوار مرغوب اذا من وراه نتيجة سريعة، ومرذول اذا كان لإضاعة الوقت وما كان مربوط باجندة واضحة وبزمن محدّد والأهمّ بجلسة انتخاب بنهايته شو ما كانت نتيجته… اذا نجح، الجلسة بتجسّد التفاهم، واذا فشل، فديمقراطية التصويت بتحسم الخلاف".
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