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محليات

الجيش: توقيف أشخاص في عاليه والنويري بجرائم مختلفة

2023-07-16 | 11:34
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الجيش: توقيف أشخاص في عاليه والنويري بجرائم مختلفة
الجيش: توقيف أشخاص في عاليه والنويري بجرائم مختلفة

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

 "بتاريخ 16 / 7 /2023، وبعد عملية رصد أمني، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة عاليه السوري (م.ق) وشقيقه (ش.ق) المطلوبين بعدة مذكرات توقيف لتأليفهما مع آخرين عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح،  وإقدامهما على خطف سوريين لقاء فدية مالية، إضافة إلى انتحال صفة أمنية وتعاطي المخدرات، والدخول خلسة إلى لبنان والتجول من دون أوراق قانونية. وقد ضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات وهواتف ودراجات نارية مسروقة وسيارة نوع جيب استخدمت في عمليات السرقة. كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة النويري – بيروت المواطن (م.خ.) والسوري (ح.ر.) لإقدامهما على تعاطي المخدرات والتجول من دون أوراق ثبوتية، وضبطت في حوزة الأول كمية من حبوب الكبتاغون.
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي أفراد العصابة".
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قيادة الجيش

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