جان عزيز لـ"وهلق شو": وسيم منصوري اتفق مع صندوق النقد خلال زيارته إلى أميركا على توحيد سعر الصرف وتحريره "ورايحين على منصة جديدة"

جميل السيّد لـ"#وهلق_شو": الدول الغربية لا تريد اعادة النازحين الى سوريا ونحن في حالة انهيار ااقتصادي .. فهل يمكن لفرنجية أو أزعور الالتزام بحل هذا الأمر من دون الخوف على المصالح الشخصية؟