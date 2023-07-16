اللواء عباس ابراهيم لـ"وهلق شو": كنت اصطدم بعقبات وكان لكل فعل رد فعل سلبي من باب النكد وليس السياسة ولا أستثني أحدا

الخبير المالي والمصرفي نيكولا شيخاني لـ"الجديد": ما حصل يوم أمس بموضوع الدولار غير طبيعي ويشير الى أنه حصل طلب كبير على الدولار وهذا يشير الى وجود كمية كبيرة من الليرة في السوق