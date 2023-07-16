اللواء عباس ابراهيم: من الممكن أن أختار وزارة الخارجية لأنها تتناسب مع طبيعة عملي

اللواء #عباس_إبراهيم : مسيرتي مستمرة ولن تتوقف والتقاعد ليس موجوداً في قاموسي وأسعى إلى أن أبقى منخرطاً في الحقل العام.. ممكن أن أختار وزارة تتناسب مع طبيعة عملي وهي وزارة الخارجية#وهلق_شو @salibi_georges@MGAIbrahim pic.twitter.com/5hSiE3DJAC
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 16, 2023
اللواء #عباس_إبراهيم : مسيرتي مستمرة ولن تتوقف والتقاعد ليس موجوداً في قاموسي وأسعى إلى أن أبقى منخرطاً في الحقل العام.. ممكن أن أختار وزارة تتناسب مع طبيعة عملي وهي وزارة الخارجية#وهلق_شو @salibi_georges@MGAIbrahim pic.twitter.com/5hSiE3DJAC