الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
16:10
إذا كانت ذاكرتك ضعيفة فإليك هذه الحلول لتذكُّر كلمة السر.. "التايمز" أعدتها بعد أزمة جونسون مع هاتفه
16:05
تيمناً بالكلب الأسطوري ذو الـ3 رؤوس.. موجة حر "سيربيروس" التي ستجعل طقس أوروبا يضاهي دول الخليج
06:58
القاضي رمزي نهرا دعا الى زيادة الجهوزية والتنبه من خطر اندلاع الحرائق
03:43
من أجل البيئة.. مليونير أميركي يتخلص من طائرته الخاصة
2023-07-15
الأردن.. قتل طفلته بـ25 طعنة لأنها استخدمت هاتفه
محليات
اللواء عباس ابراهيم لـ"وهلق شو": بموضوع الاستحقاق الرئاسي المعادلات ليست جاهزة بعد وعلينا أن ننتظر
2023-07-16 | 15:49
A-
A+
اللواء عباس ابراهيم لـ"وهلق شو": بموضوع الاستحقاق الرئاسي المعادلات ليست جاهزة بعد وعلينا أن ننتظر
مقالات ذات صلة
اللواء عباس ابراهيم لـ"وهلق شو": تقاعسنا عن القيام بواجبنا الوطني هو السبب بموضوع عودة النازحين السوريين
اللواء عباس ابراهيم لـ"وهلق شو": اللبنانيون محكومون بالحوار لأن بديله هو الشارع والتقاتل وعلينا ان نهيئ الظروف الداخلية لملاقاة الناخب الخارجي
اللواء عباس ابراهيم لـ"وهلق شو": الفراغ الرئاسي قاتل وقد يستمر لفترة طويلة وقد تتغير ظروف كثيرة في البلد خلالها
اللواء عباس ابراهيم لـ"وهلق شو": بموضوع الاستحقاق الرئاسي المعادلات ليست جاهزة بعد وعلينا أن ننتظر
محليات
ابراهيم
لـ"وهلق
بموضوع
الاستحقاق
الرئاسي
المعادلات
جاهزة
وعلينا
ننتظر
العودة الى الأعلى
نيكولا شيخاني لـ"الجديد": السياسة النقدية في مصرف لبنان ليست جيدة حيث تؤدي "صيرفة" الى خسارة كبيرة وهي تخفف من تراجع الليرة ولكن لا تحد من انهيارها
الخبير المالي والمصرفي نيكولا شيخاني لـ"الجديد": ما حصل يوم أمس بموضوع الدولار غير طبيعي ويشير الى أنه حصل طلب كبير على الدولار وهذا يشير الى وجود كمية كبيرة من الليرة في السوق
اقرأ ايضا في محليات
16:37
اللواء عباس ابراهيم لـ"وهلق شو": ملف الصحفي اوستن تايس "حي" وهو ما بين الولايات المتحدة وسوريا والموضوع له أبعاد سياسية وإنسانية
16:37
اللواء عباس ابراهيم لـ"وهلق شو": ملف الصحفي اوستن تايس "حي" وهو ما بين الولايات المتحدة وسوريا والموضوع له أبعاد سياسية وإنسانية
16:31
اللواء عباس ابراهيم لـ"وهلق شو": تقاعسنا عن القيام بواجبنا الوطني هو السبب بموضوع عودة النازحين السوريين
16:31
اللواء عباس ابراهيم لـ"وهلق شو": تقاعسنا عن القيام بواجبنا الوطني هو السبب بموضوع عودة النازحين السوريين
16:28
اللواء عباس ابراهيم لـ"وهلق شو": أعدنا أكثر من 400 ألف نازح سوري الى سوريا وهذا الملف بحاجة إلى جرأة وأمام مصلحة لبنان لا مصالح خاصة
16:28
اللواء عباس ابراهيم لـ"وهلق شو": أعدنا أكثر من 400 ألف نازح سوري الى سوريا وهذا الملف بحاجة إلى جرأة وأمام مصلحة لبنان لا مصالح خاصة
يحدث الآن
رياضات ميكانيكية
00:04
صور - من هي الفتاة الجميلة التي انهت شائعات هاميلتون - شاكيرا؟
رياضات ميكانيكية
00:01
فيديو - هذا هو الدرّاج الذي فقد حياته .. دهسته شاحنة !
كرة القدم
23:59
المشجعون الذين لا يريدون رؤية قمصان ميسي على مُدرجاتهم !!
زوارنا يقرؤون الآن
05:34
النائب مارك ضو يدخل القفص الذهبي
06:05
نجمة " عرب آيدول " الشهيرة تنـهي حياتها بطـريقة مأساوية وأول رد فعل من والدتها يغضب الجمهور
2023-07-15
نادين نسيب نجيم ترد على تصريحات نادين الراسي في كتاب الشهرة: ما حدا بياخد محل حدا
15:34
اللواء عباس ابراهيم: لن أخرج عن الثنائي الشيعي ولكن سأكون مستقلاً بكل ما للكلمة من معنى
2023-06-26
بيان عن وزارة المالية حول معاشات المتقاعدين ورواتب القوى العسكرية
06:05
زواج اعلامية لبنانية شهيرة يتصدر.. لفتت الأنظار بجمالها
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
16:23
عباس إبراهيم : إحتمالية توقيفي من القاضي بيطار كانت كبيرة وإدخال الأمن العام بهذه المتاهة أمر مرفوض
15:21
فقرة أولا مع حسين ايوب وجان عزيز في "وهلق شو" : نواب الحاكم يعيدون النظر بالاستقالة ومنصة جديدة قريباً
15:16
جان عزيز وحسين أيوب يكشفان معطيات جديدة حول تحضيرات الإجتماع الخماسي.. ماذا في التفاصيل؟
15:08
فقرة أولا مع حسين ايوب وجان عزيز في #وهلق_شو : نواب الحاكم يعيدون النظر بالاستقالة ومنصة جديدة قريبا
15:03
جان عزيز وحسين أيوب يكشفان معطيات جديدة حول تحضيرات الإجتماع الخماسي.. ماذا في التفاصيل؟
13:16
مقدمة النشرة المسائية 16-07-2023
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن
06:05
زواج اعلامية لبنانية شهيرة يتصدر.. لفتت الأنظار بجمالها
فن
06:05
زواج اعلامية لبنانية شهيرة يتصدر.. لفتت الأنظار بجمالها
فن
06:05
نجمة " عرب آيدول " الشهيرة تنـهي حياتها بطـريقة مأساوية وأول رد فعل من والدتها يغضب الجمهور
فن
06:05
نجمة " عرب آيدول " الشهيرة تنـهي حياتها بطـريقة مأساوية وأول رد فعل من والدتها يغضب الجمهور
محليات
05:34
النائب مارك ضو يدخل القفص الذهبي
محليات
05:34
النائب مارك ضو يدخل القفص الذهبي
محليات
05:10
بيان توضيحي من بلدية الغبيري حول إطلاق نار حصل ليلًا
محليات
05:10
بيان توضيحي من بلدية الغبيري حول إطلاق نار حصل ليلًا
محليات
16:21
اللواء عباس ابراهيم لـ"وهلق شو": كان هناك إغراءات أميركية بقيمة 500 مليون دولار لحل كل نقطة خلافية حدودية وأنا رفضت هذا المسار
محليات
16:21
اللواء عباس ابراهيم لـ"وهلق شو": كان هناك إغراءات أميركية بقيمة 500 مليون دولار لحل كل نقطة خلافية حدودية وأنا رفضت هذا المسار
محليات
09:28
حاكم مصرف لبنان: العمل على منصة صيرفة مستمر على نفس القواعد المعتمدة
محليات
09:28
حاكم مصرف لبنان: العمل على منصة صيرفة مستمر على نفس القواعد المعتمدة
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023