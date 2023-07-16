اللواء عباس إبراهيم : زيارتي للرئيس الأسد كانت تتويجاً لنهاية خدمتي في الأمن العام التي ترافقت مع الأزمة السورية

اللواء عباس إبراهيم : زيارتي للرئيس الأسد كانت تتويجاً لنهاية خدمتي في الأمن العام التي ترافقت مع الأزمة السورية