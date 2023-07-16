اللواء عباس إبراهيم : زيارتي للرئيس الأسد كانت تتويجاً لنهاية خدمتي في الأمن العام التي ترافقت مع الأزمة السورية

اللواء #عباس_إبراهيم : زيارتي إلى #بشار_الأسد كانت تتويجاً لنهاية خدمتي في الأمن العام التي ترافقت مع الأزمة السورية.. ليس هناك إهتمام سوري حالي بالوضع السياسي اللبناني#وهلق_شو @salibi_georges@MGAIbrahim pic.twitter.com/BLa2fipSqS
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 16, 2023
اللواء #عباس_إبراهيم : زيارتي إلى #بشار_الأسد كانت تتويجاً لنهاية خدمتي في الأمن العام التي ترافقت مع الأزمة السورية.. ليس هناك إهتمام سوري حالي بالوضع السياسي اللبناني#وهلق_شو @salibi_georges@MGAIbrahim pic.twitter.com/BLa2fipSqS