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محليات

"في سياق الإعتداءات المستمرة" .. نقابة المستشفيات في لبنان: نناشد الجهات الأمنية لتحمّل مسؤولياتها كاملة

2023-07-17 | 03:17
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&quot;في سياق الإعتداءات المستمرة&quot; .. نقابة المستشفيات في لبنان: نناشد الجهات الأمنية لتحمّل مسؤولياتها كاملة
"في سياق الإعتداءات المستمرة" .. نقابة المستشفيات في لبنان: نناشد الجهات الأمنية لتحمّل مسؤولياتها كاملة


في سياق الإعتداءات المستمرة على المستشفيات والعاملين فيها، تبلّغت نقابة المستشفيات في لبنان وبكل أسف عن اعتداء  طال هذه المرة صاحب ومدير مستشفى الأطباء  المنارة  الدكتور خالد الخطيب الذي تعّرض للضرب المبرح من قبل احد عناصر الحماية في الكاسكادا مول في البقاع ، اسفر عن إصابته بنزيف حاد في الرأس وكسر في الذراع. 
إن النقابة التي تتمنى الشفاء العاجل للدكتور الخطيب الذي تثمّن مناقبيتّه والتزامه برسالة مهنته، ترى ان مواقف الإستنكار والشجب لم تعد كافية لمنع تكرار هذه الحوادث داخل المستشفيات، والمتنقّلة بشكل متسارع في كل  المناطق اللبنانية بدون حسيب ورقيب ، محوّلة المستشفى وسائر العاملين فيه الى مكسر عصا. 
ولذا، فهي تناشد الجهات الأمنية لتحمّل مسؤولياتها كاملة وتأمين الحماية للدكتور خالد وجميع العاملين في المستشفيات الذين يواصلون عملهم تحت ضغوط معيشية صعبة من المفترض مراعاتها وإعطاء الحوافز المناسبة بما يؤمن سير الخدمات التي يقدمون، مع الإسراع في التحقيقات في هذا الحادث لإجراء المقتضى وفق القوانين المرعية، وإنزال اشدّ العقوبات بالمعتدي الذي هو معروف، فيكون عبرة لكل معتد.     
 
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