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محليات

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني توجّه كتاباً للمعنيين: لعدم الموافقة على تراخيص انشاء معابر نهرية من نوع الجسور الانبوبية

2023-07-17 | 05:44
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المصلحة الوطنية لنهر الليطاني توجّه كتاباً للمعنيين: لعدم الموافقة على تراخيص انشاء معابر نهرية من نوع الجسور الانبوبية
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني توجّه كتاباً للمعنيين: لعدم الموافقة على تراخيص انشاء معابر نهرية من نوع الجسور الانبوبية


وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا الى كل من وزارة الطاقة و المياه الدكتور وليد فياض و وزارة الداخلية و البلديات القاضي بسام مولوي و وزارة الأشغال العامة و النقل الدكتور علي حمية و المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء و المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان , طلبت فيه عدم الموافقة على تراخيص انشاء معابر نهرية من نوع الجسور الانبوبية وذلك لما تشكله من خطر على البيئة المائية و تهديدا للسلامة و الصحة العامتين كما و طلبت فرض الشروط و المواصفات الفنية للإنشاءات بما يؤمن حسن الاعتناء بضفاف النهر و الحفاظ على الحياة النباتية و الحيوانية ويضمن احترام توازن النظم البيئية المائية.
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المصلحة الوطنية لنهر الليطاني توجّه كتاباً للمعنيين: لعدم الموافقة على تراخيص انشاء معابر نهرية من نوع الجسور الانبوبية

محليات

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

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