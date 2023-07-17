المصلحة الوطنية لنهر الليطاني توجّه كتاباً للمعنيين: لعدم الموافقة على تراخيص انشاء معابر نهرية من نوع الجسور الانبوبية



وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا الى كل من وزارة الطاقة و المياه الدكتور وليد فياض و وزارة الداخلية و البلديات القاضي بسام مولوي و وزارة الأشغال العامة و النقل الدكتور علي حمية و المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء و المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان , طلبت فيه عدم الموافقة على تراخيص انشاء معابر نهرية من نوع الجسور الانبوبية وذلك لما تشكله من خطر على البيئة المائية و تهديدا للسلامة و الصحة العامتين كما و طلبت فرض الشروط و المواصفات الفنية للإنشاءات بما يؤمن حسن الاعتناء بضفاف النهر و الحفاظ على الحياة النباتية و الحيوانية ويضمن احترام توازن النظم البيئية المائية.