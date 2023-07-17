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محليات

"السيدة المتوحشة" بقبضة قوى الأمن.. هذا ما فعلته في زوق مصبح!

2023-07-17 | 05:49
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&quot;السيدة المتوحشة&quot; بقبضة قوى الأمن.. هذا ما فعلته في زوق مصبح!
"السيدة المتوحشة" بقبضة قوى الأمن.. هذا ما فعلته في زوق مصبح!


صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بلاغ جاء فيه، "بتاريخ 09- 07- 2023 أقدمت سيّدة على الدّخول، بواسطة الكسر والخلع، إلى "ميني ماركت" داخل إحدى محطّات المحروقات في زوق مصبح وسرق كميّة من محتوياتها".

وأضاف، "عندما سمع عامل المحطة ضجيجًا حضر ليتفقّد "الميني ماركت"، حيث تفاجأ بسيّدة تقوم بعملية السّرقة في الدّاخل، فما كان من الأخيرة إلّا أن شهرت مسدسّا حربيّا بوجهه، ولاذت بالفرار إلى جهةٍ مجهولة، على متن سيارة نوع "هوندا" كانت قد ركنتها أمام المحطّة. وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر عمليتي السّرقة والفرار، وأُطلِق، على السّارقة، لقب "السيّدة المتوحشة".

وعلى الفور، "كُلِّفَت شعبة المعلومات بالعمل على تحديد هويّتها، وتوقيفها".وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، "توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّتها ومكان سكنها، وتبيّن أنّها تُدعى: غ. ي. (مواليد عام 1983، لبنانية) من أصحاب السوابق بجرائم تجارة وتعاطي مخدّرات، وسرقة، ودعارة".

وتابع البلاغ، "بتاريخ 13- 07- 2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من مداهمة منزلها في محلة الضاحية وتم توقيفها، وضبطت بعض المسروقات وهاتفين خلويّين، إضافةً إلى السّيّارة المستخدمة في عملية السّرقة".

وبالتحقيق معها، "اعترفت بما نُسِبَ إليها، وجرى ضبط المسدّس المستَخدَم في عملية السّرقة بعد الدلالة على مكان رميه في محلة الشويفات، والذي تبيّن أنه مسدّس بلاستيكي".

ووفق البلاغ, "أجري المقتضى القانوني بحقّها وأودعت والمضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء".
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محليات

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

عملية السّرقة

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