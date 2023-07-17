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ملحم خلف: النزوح السوري يرفع لغة كراهية غير مقبولة تحت أي مسمى والحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية
2023-07-17 | 06:16
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ملحم خلف: النزوح السوري يرفع لغة كراهية غير مقبولة تحت أي مسمى والحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية
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