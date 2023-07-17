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محليات

كنعان بعد لجنة المال: سنقر الصندوق السيادي للنفط والغاز الاسبوع المقبل ليكون جاهزاً قبل التنقيب في آب

2023-07-17 | 07:46
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كنعان بعد لجنة المال: سنقر الصندوق السيادي للنفط والغاز الاسبوع المقبل ليكون جاهزاً قبل التنقيب في آب
كنعان بعد لجنة المال: سنقر الصندوق السيادي للنفط والغاز الاسبوع المقبل ليكون جاهزاً قبل التنقيب في آب


عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم
 كنعان لبحث واقرار قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز في حضور وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنواب: علي فياض، فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، غازي زعيتر، أيوب حميد، الان عون، رازي الحاج، ميشال دويهي، وضاح الصادق، ملحم خلف، ياسين ياسين، غادة أيوب، حسن فضل الله، جهاد الصمد،  راجي السعد، عدنان طرابلسي، جميل السيد، ابراهيم الموسوي، علي حسن خليل.

كما حضر رئيس مجلس ادارة هيئة قطاع البترول بالتكليف غابي دعبول.

وعقب الجلسة قال كنعان "ناقشنا تقرير اللجنة الفرعية للصندوق السيادي وأكدنا على ما تضمن من التزام باستقلالية ادارته وشفافية حساباته واستثماراته الخارجية وسنعقد جلستين الخميس والاثنين لاقراره بشكل نهائي ورفعه للهيئة العامة ليكون جاهزاً قبل المباشرة بالتنقيب في منتصف شهر آب".
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كنعان بعد لجنة المال: سنقر الصندوق السيادي للنفط والغاز الاسبوع المقبل ليكون جاهزاً قبل التنقيب في آب

محليات

لجنة المال والموازنة

النائب ابراهيم كنعان

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