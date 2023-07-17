بري استقبل شهيب وعرض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية مع ترازيان ومراد
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية.
كذلك بحث بري آخر التطورات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال لقائه النائب هاغوب ترازيان.
كما عرض المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية وتربوية خلال لقائه رئيس لجنة التربية والتعليم العالي النيابية النائب حسن مراد بحضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية النائب أشرف بيضون.