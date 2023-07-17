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محليات

بري استقبل شهيب وعرض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية مع ترازيان ومراد

2023-07-17 | 08:19
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بري استقبل شهيب وعرض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية مع ترازيان ومراد
بري استقبل شهيب وعرض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية مع ترازيان ومراد


استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية.

كذلك بحث بري آخر التطورات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال لقائه النائب هاغوب ترازيان.
كما عرض المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية وتربوية خلال لقائه رئيس لجنة التربية والتعليم العالي النيابية النائب حسن مراد بحضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية  النائب أشرف بيضون.
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محليات

نبيه بري

أكرم شهيب

حسن مراد

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وهاب من الديمان: لإبقاء الوضع على ما هو عليه في حاكمية مصرف لبنان الى حين انتخاب رئيس
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وهاب من الديمان: لإبقاء الوضع على ما هو عليه في حاكمية مصرف لبنان الى حين انتخاب رئيس

زار رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقره الصيفي في الديمان، وعرض معه ملف الاستحقاق الرئاسي وحاكمية مصرف لبنان حيث أكّد الجانبان على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة عمل مؤسسات الدولة ووقف الانهيار فيها، كما جرى تأكيد على إبقاء الوضع على ما هو عليه في حاكمية مصرف لبنان الى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتغيير الحكومة.

09:27

وهاب من الديمان: لإبقاء الوضع على ما هو عليه في حاكمية مصرف لبنان الى حين انتخاب رئيس

زار رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقره الصيفي في الديمان، وعرض معه ملف الاستحقاق الرئاسي وحاكمية مصرف لبنان حيث أكّد الجانبان على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة عمل مؤسسات الدولة ووقف الانهيار فيها، كما جرى تأكيد على إبقاء الوضع على ما هو عليه في حاكمية مصرف لبنان الى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتغيير الحكومة.

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