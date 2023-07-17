الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

المجموعة الخماسية بشأن لبنان: ناقشنا اتخاذ إجراءات ضد من يعرقل انتخاب رئيس جديد

2023-07-17 | 12:41
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
المجموعة الخماسية بشأن لبنان: ناقشنا اتخاذ إجراءات ضد من يعرقل انتخاب رئيس جديد
المجموعة الخماسية بشأن لبنان: ناقشنا اتخاذ إجراءات ضد من يعرقل انتخاب رئيس جديد

البيان المشترك للإجتماع الثاني للمجموعة الخماسية بشأن لبنان:
إجتمع اليوم ممثلون عن جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية لمناقشة الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية للتعجيل في إجراء الإنتخابات الرئاسية وتنفيذ إصلاحات إقتصادية ضرورية من أجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها. ويعتمد إنقاذ الإقتصاد وتأمين مستقبل أكثر إزدهارًا للشعب اللبناني على ما ستقوم به القيادة اللبنانية.

وفيما أكدت البلدان الخمسة على الإلتزام بسيادة لبنان واستقلاله، غير أنها تتابع بقلق أنه وبعد تسعة أشهر تقريبًا من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون لم ينتخب القادة السياسيون للبنان خلفًا له. ومن الأهمية بمكان أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد. وناقشت البلدان خيارات محددة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال.

وبغية تلبية تطلعات الشعب اللبناني وتلبية إحتياجاته الملحة، رأت أنه لا بد أن ينتخب لبنان رئيسًا للبلاد يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه ويشكل إئتلافًا واسعًا وشاملًا لتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية الأساسية، لا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي. وشددت على أنها على إستعداد للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية التي لا مفر منها لتحقيق إزدهار البلاد واستقرارها وأمنها في المستقبل.

كما شددت مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة الأميركية على الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.

وحثت بقوة القادة والأطراف اللبنانية على إتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي.

وأكدت أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والإتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الإلتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان.

وتواصل كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية دعمها الثابت للبنان وتتطلع إلى إستمرار التنسيق بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني.
 
مقالات ذات صلة
المجموعة الخماسية بشأن لبنان: ناقشنا اتخاذ إجراءات ضد من يعرقل انتخاب رئيس جديد

محليات

البيان الخماسي

اللجنة الخماسية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"الجمهورية": تَوسّعت رقعة الإهتمامات التي اعتادت عليها سفارات عدة وشكلّت فرق عمل وخلايا خاصة لمتابعة ظاهرة استخدام الوثائق المزوّرة الى درجة غير مسبوقة
اللواء عباس ابراهيم لـ"وهلق شو": ملف الصحفي اوستن تايس "حي" وهو ما بين الولايات المتحدة وسوريا والموضوع له أبعاد سياسية وإنسانية

اقرأ ايضا في محليات

نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين: منصة صيرفة تفتقر للشفافية والحوكمة
Play
15:57

نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين: منصة صيرفة تفتقر للشفافية والحوكمة

اكد النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين في حديث لـ"رويترز" إن "البنك المركزي سيوقف عمل منصة "صيرفة" بعد انتهاء فترة عمل الحاكم رياض سلامة التي استمرت 30 عاما في وقت لاحق من هذا الشهر".

15:57

نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين: منصة صيرفة تفتقر للشفافية والحوكمة

اكد النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين في حديث لـ"رويترز" إن "البنك المركزي سيوقف عمل منصة "صيرفة" بعد انتهاء فترة عمل الحاكم رياض سلامة التي استمرت 30 عاما في وقت لاحق من هذا الشهر".

الخارجية الأميركية تؤكد على الحاجة الماسة للإصلاح القضائي في لبنان
15:50

الخارجية الأميركية تؤكد على الحاجة الماسة للإصلاح القضائي في لبنان

أشارت الخارجية الأمريكية في حديث نقلته "الجزيرة" إلى أن "اجتماع الدول الخمس في الدوحة أكد الالتزام بدعم سيادة لبنان واستقلاله".

15:50

الخارجية الأميركية تؤكد على الحاجة الماسة للإصلاح القضائي في لبنان

أشارت الخارجية الأمريكية في حديث نقلته "الجزيرة" إلى أن "اجتماع الدول الخمس في الدوحة أكد الالتزام بدعم سيادة لبنان واستقلاله".

الخارجية القطرية بعد اجتماع الخماسية: قلق بالغ حيال استمرار شغور منصب رئيس لبنان
15:48

الخارجية القطرية بعد اجتماع الخماسية: قلق بالغ حيال استمرار شغور منصب رئيس لبنان

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، في حديث لقناة "الجزيرة" أن اجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية.

15:48

الخارجية القطرية بعد اجتماع الخماسية: قلق بالغ حيال استمرار شغور منصب رئيس لبنان

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، في حديث لقناة "الجزيرة" أن اجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023