نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين: منصة صيرفة تفتقر للشفافية والحوكمة
اكد النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين في حديث لـ"رويترز" إن "البنك المركزي سيوقف عمل منصة "صيرفة" بعد انتهاء فترة عمل الحاكم رياض سلامة التي استمرت 30 عاما في وقت لاحق من هذا الشهر".
وأوضح شاهين أن "قيادة المصرف تجري محادثات مع صانعي السياسات في الحكومة والبرلمان، وكذلك مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحاجة إلى الابتعاد عن هذه المنصة نظرا لافتقارها إلى الشفافية والحوكمة". ولفت الى ان "الأمر يتعلق بالطريقة التي سيتم بها الإلغاء التدريجي لصيرفة".