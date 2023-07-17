الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين: منصة صيرفة تفتقر للشفافية والحوكمة

2023-07-17 | 15:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين: منصة صيرفة تفتقر للشفافية والحوكمة
نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين: منصة صيرفة تفتقر للشفافية والحوكمة

اكد النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين في حديث لـ"رويترز" إن "البنك المركزي سيوقف عمل منصة "صيرفة" بعد انتهاء فترة عمل الحاكم رياض سلامة التي استمرت 30 عاما في وقت لاحق من هذا الشهر".

وأوضح شاهين أن "قيادة المصرف تجري محادثات مع صانعي السياسات في الحكومة والبرلمان، وكذلك مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحاجة إلى الابتعاد عن هذه المنصة نظرا لافتقارها إلى الشفافية والحوكمة". ولفت الى ان "الأمر يتعلق بالطريقة التي سيتم بها الإلغاء التدريجي لصيرفة".
مقالات ذات صلة
نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين: منصة صيرفة تفتقر للشفافية والحوكمة

محليات

مصرف لبنان

سليم شاهين

رياض سلامة

منصة صيرفة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
النائب جيمي جبّور لـ"الجديد": انطلاقا من مبادئنا الثابتة لا نقبل أن تُفرض علينا الأمور ان كان من الداخل أو من الخارج
ابراهيم ريحان لـ"الجديد": حتى الساعة لم يسقط إسم سليمان فرنجية بالنسبة لفرنسا عكس ما يروّج له البعض

اقرأ ايضا في محليات

الجيش: دهم مستودع لتخزين المخدرات عند مدخل مخيم شاتيلا
16:19

الجيش: دهم مستودع لتخزين المخدرات عند مدخل مخيم شاتيلا

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:

16:19

الجيش: دهم مستودع لتخزين المخدرات عند مدخل مخيم شاتيلا

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:

الخارجية الأميركية تؤكد على الحاجة الماسة للإصلاح القضائي في لبنان
15:50

الخارجية الأميركية تؤكد على الحاجة الماسة للإصلاح القضائي في لبنان

أشارت الخارجية الأمريكية في حديث نقلته "الجزيرة" إلى أن "اجتماع الدول الخمس في الدوحة أكد الالتزام بدعم سيادة لبنان واستقلاله".

15:50

الخارجية الأميركية تؤكد على الحاجة الماسة للإصلاح القضائي في لبنان

أشارت الخارجية الأمريكية في حديث نقلته "الجزيرة" إلى أن "اجتماع الدول الخمس في الدوحة أكد الالتزام بدعم سيادة لبنان واستقلاله".

الخارجية القطرية بعد اجتماع الخماسية: قلق بالغ حيال استمرار شغور منصب رئيس لبنان
15:48

الخارجية القطرية بعد اجتماع الخماسية: قلق بالغ حيال استمرار شغور منصب رئيس لبنان

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، في حديث لقناة "الجزيرة" أن اجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية.

15:48

الخارجية القطرية بعد اجتماع الخماسية: قلق بالغ حيال استمرار شغور منصب رئيس لبنان

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، في حديث لقناة "الجزيرة" أن اجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023