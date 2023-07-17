نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين: منصة صيرفة تفتقر للشفافية والحوكمة

اكد النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين في حديث لـ"رويترز" إن "البنك المركزي سيوقف عمل منصة "صيرفة" بعد انتهاء فترة عمل الحاكم رياض سلامة التي استمرت 30 عاما في وقت لاحق من هذا الشهر".

