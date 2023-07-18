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محليات

"النهار": سفيرة دولة كبرى إتصلت بعدد من الشخصيات السياسية قبيل مغادرتها إلى الدوحة لإستطلاع بعض الاراء رئاسيا وسياسيا

2023-07-18 | 02:01
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&quot;النهار&quot;: سفيرة دولة كبرى إتصلت بعدد من الشخصيات السياسية قبيل مغادرتها إلى الدوحة لإستطلاع بعض الاراء رئاسيا وسياسيا
"النهار": سفيرة دولة كبرى إتصلت بعدد من الشخصيات السياسية قبيل مغادرتها إلى الدوحة لإستطلاع بعض الاراء رئاسيا وسياسيا

النهار
نشب جدل كبير على مجموعة واتساب مجلس الوزراء امس بين وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب على خلفية ترؤس الوفد اللبناني الى سوريا.
سفيرة دولة كبرى، إتصلت بعدد من الشخصيات السياسية قبيل مغادرتها إلى الدوحة لإستطلاع بعض الاراء رئاسيا وسياسيا.
يبرز دور وزير سابق في منطقة عاليه والشحار الغربي تحديداً، على الصعيد السياسي والخدماتي، وقربه الدائم من مرجعيته السياسية.


الجمهورية
أبدى وزير انزعاجه من سلوك مرجع حكومي حيال قضية حسّاسة تفاعَلت أخيراً.
تَضع مراجع سياسية اهتمامها كله سَعياً لتحقيق انتقال سلس في موقع حسّاس يُجنِّب البلد المزيد من الخضات المالية.
تردّد أنّ عدداً من الوزراء لجأوا الى التلميح الى مدرائهم العامّين والتحذير بعد الذي حصل في إحدى الوزارات.



اللواء
 
 
النهار
خلافاً لما هو معلن فإن اعتذار "وزير سيادي" عن مهمة حساسة مع دولة شقيقة، يتعلق بطريقة تعامل الدولة مع الوزير.
حادث حدودي شمالي أحرج مرشحاً رئاسياً لأسباب تتعلق بتحالفاته وحساسية ما جرى طائفياً ومناطقياً.
جواب يتردد لدى من يسأل حول احتمالات التصعيد في الجنوب: انتظروا إلى ما بعد الصيف، والجواب ينضح تباعاً.


نداء الوطن

يتباهى مدير عام إحدى شركات الخلوي بنيله جائزة مرموقة بينما القطاع يتهاوى من أساساته ويشهد أسوأ أيامه.
تتداول الأوساط العمالية خشية جدية من توقف نهائي لعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد توقّف تقديماته وتهالكها بفعل انهيار سعر الصرف.
تبيّن أنّ بعض القضاة وزوجاتهم يستفيدون من عمليات يومية على منصة صيرفة بأسماء مستعارة.


البناء
تساءلت مصادر قانونية عن إمكانية توقيع عقد وزارة المال مع شركة الفاريس دون إطلاع الحكومة ورئيسي الجمهورية والحكومة والمكاتب الاستشارية للرئيسين ووزارة العدل وهيئة الاستشارات والقضايا فيها. وقالت إن حصل ذلك فإنه يجب إبطال العقد قضائياً لعدم قانونيته وملاحقة الوزير والشركة بجرم جزائي واعتبار البند الجزائيّ في العقد لحماية سرية نتائج التدقيق نوعًا من الاحتيال والابتزاز.

قالت مصادر عسكرية إن الفيديو الذي قام الإعلام الحربي للمقاومة بتوزيعه عن نموذج لعملية سابقة نفّذتها المقاومة على أحد مواقع لواء جولاني وكيفية السيطرة عليه وتدميره يشبه الفيديو الذي وزّعه الإعلام الحربي قبيل توجه الطائرات المسيرة نحو حقل كاريش ما يعني درجة الجدّية والجهوزية التي تنظر فيها المقاومة لملف الحدود البرّية أسوة بملف الحدود البحرية.


الأنباء
تضارب واضح في المواقف داخل ادارة أساسية بين مطمئنة وأخرى تلمّح الى خلاف ذلك.
سقطت التعويلات على جديد قد يطرأ على المراوحة القائمة وعاد الانتظار ليكون سيد الموقف.
 
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هاشم: للتمسك بالحكمة واعتماد النقاش الموضوعي لحل خلافاتنا واختلافاتنا
06:00

هاشم: للتمسك بالحكمة واعتماد النقاش الموضوعي لحل خلافاتنا واختلافاتنا

القى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم كلمة في اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الاسلامية المنعقد في ابيدجان عاصمة ساحل العاج في حضور القائمة بأعمال السفارة اللبنانية ماجدة كركي.

06:00

هاشم: للتمسك بالحكمة واعتماد النقاش الموضوعي لحل خلافاتنا واختلافاتنا

القى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم كلمة في اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الاسلامية المنعقد في ابيدجان عاصمة ساحل العاج في حضور القائمة بأعمال السفارة اللبنانية ماجدة كركي.

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