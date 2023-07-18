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محليات

قوى الأمن: توقيف أفراد عصابة لسرقة السيّارات وتسليم 18 سيارة مسروقة إلى مالكيها

2023-07-18 | 03:46
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قوى الأمن: توقيف أفراد عصابة لسرقة السيّارات وتسليم 18 سيارة مسروقة إلى مالكيها
قوى الأمن: توقيف أفراد عصابة لسرقة السيّارات وتسليم 18 سيارة مسروقة إلى مالكيها



 صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة والمستمرة، توصل مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية إلى تحديد هويات أفراد عصابة نفذوا أكثر من 50 عملية سرقة سيارة من أنواع مختلفة بهدف بيعها أو نقلها الى بؤر تمهيداً لتفكيكها.
بتاريخ 4-7-2023، وبمؤازرة قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، تمكن عناصر المكتب المذكور من رصد الرأس المدبر للعصابة، وتوقيفه وشريكه، وهما: ح.د. (من مواليد عام 1993، لبناني) ه.ه. (من مواليد عام 1980، لبناني)
كما تم ضبط 16 سيارة مسروقة، مسدس حربي وأدوات تُستخدم في عمليات سرقة السيارات.
كذلك، وبعد عمليات الرصد والتعقب، ألقت عناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية القبض على كل من: و.ب. (من مواليد عام 1982، لبناني) في محلة رويسات صوفر (أحد أفراد العصابة) ع. ب. (من مواليد عام 1992، لبناني) بجرم شراء سيارات مسروقة من (ح. د.)، وضُبط لديه سيارتان مسروقتان.
سلمت السيارات الى مالكيها، وأجري المقتضى القانوني في حق الموقوفين، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة.
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قوى الأمن: توقيف أفراد عصابة لسرقة السيّارات وتسليم 18 سيارة مسروقة إلى مالكيها

محليات

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

شعبة العلاقات العامة

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