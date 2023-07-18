معلومات "الجديد": قاضي التحقيق الأوّل في بيروت شربل أبو سمرا أنهى التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقد قدّم الأخير المستندات المطلوبة منه وزاد عليها مستندات اخرى تدعم شهادته

صدر عن بلدية الغبيري، البيان الاتي:" عطفاً على البيان الصادر عن بلدية الغبيري بتاريخ 16 تموز 2023 عن احداث 15 تموز 2023 اطلاق النار وتفشي ظاهرة مكاتب المراهنات غير المرخصة، تقدمت البلدية بشكوى جزائية امام جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ضد كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً بجرم إطلاق النار وترهيب الناس الآمنين وفتح مكاتب مراهنات دون ترخيص قانوني، آملين من كل الأجهزة الأمنية والقضاء سرعة التحقيق حفاظاً على أمن السكان".