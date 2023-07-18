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محليات

وجدي العريضي : وزير الدفاع يحتاج الى إجماع داخل مجلس الوزراء لتعيين رئيس أركان .. "والشغور ماشي"

2023-07-18 | 06:28
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وجدي العريضي : وزير الدفاع يحتاج الى إجماع داخل مجلس الوزراء لتعيين رئيس أركان .. &quot;والشغور ماشي&quot;
وجدي العريضي : وزير الدفاع يحتاج الى إجماع داخل مجلس الوزراء لتعيين رئيس أركان .. "والشغور ماشي"


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وجدي العريضي : وزير الدفاع يحتاج الى إجماع داخل مجلس الوزراء لتعيين رئيس أركان .. "والشغور ماشي"

محليات

وجدي العريضي

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