في النبطية.. حملة لإزالة التعديات على شبكة المياه العامة

جالت دوريّات من أمن الدّولة في النبطيّة إستكمالاً لحملتها في رفع التعدّيات على شبكات المياه، برفقة مندوب عن مصلحة مياه نبع الطاسة في القرى والبلدات التي تعاني تلك السرقات والتعدّيات على مياه الشفة، وتبيّن في بلدة الدوير عددٌ كبيرٌ من التعدّيات والسرقات، فتمّ رفعها جميعاً، وتمّ توجيه إنذارات لمرتكبيها (غ. ق.) و (ز. ر.) و (ج. ر.) و (ع. ر.) و (ع. أ.) و (ح. ر.).





