مخزومي: بيان الاجتماع الخماسي شدد على ما طالبنا تطبيقه مراراً
غرد النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على " تويتر": " البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية بشأن لبنان شدد على ما طالبنا بضرورة تطبيقه مرارًا وأهم هذه النقاط:
-التزام النواب مسؤوليتهم الدستورية والشروع في انتخاب رئيس يجسد النزاهة ويضع مصالح لبنان أولًا.
-تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي.
-الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما في ما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
- تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة.
-استعداد الدول الخمس للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ الإجراءات الإصلاحية وتأكيد دعمها الثابت للبنان".