بري في حلول العام الهجري الجديد: محطة في تاريخ الإنسانية ووجدانها وتضحية من أجل الإنسان والأوطان

شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري ، لمناسبة حلول العام الهجري الجديد وذكرى عاشوراء، على "وجوب إستحضار القيم التي تمثلها هاتين المحطتين المباركتين في تاريخ الإنسانية ووجدانها أمانا وإصلاحا وإستقامة ووحدة وتضحية من أجل كرامة الإنسان والأوطان ...حب الأوطان من الإيمان".