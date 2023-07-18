علي نور الدين لـ "هنا بيروت" : التوقيف المفاجىء لمنصة صيرفة سيؤدي إلى قفزة كبيرة بسعر صرف الدولار

رياض سلامة داخل جلسة الاستماع متحصنا بمستندات وتواقيع تدحض اعترافات نوابه الأربعة
مصادر دبلوماسية لـ"الجديد" تعليقاً على الحديث عن ضم ايران الى الدول الخمس : اللجنة لن تصبح سداسية بل ستتولى دولة من الدول الخمس المرجح ان تكون قطر بالتواصل مع ايران لبحث الملف اللبناني
معلومات "الجديد": اجتماع اللجنة الخماسية اسقط المبادرة الفرنسية السابقة حول الملف الرئاسي اللبناني على ان يقوم الموفد الفرنسي جان ايف لودريان بجولة له على المنطقة لاستكمال مسعاه في مقاربة جديدة تعكس توجه الدول الخمس التي برز اتفاقها في بيانها المشترك والعودة الى ذكر مواصفات الرئيس