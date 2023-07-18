عبد الله: سنتصدى لكل إجراء يستهدف القدرة الشرائية للناس

أعلن عضو" اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله، في مداخلة له في جلسة لجنة الادارة والعدل مع نواب حاكم مصرف لبنان، انه "خارج إطار التقنيات التي سمعتها وخارج إطار القوانين المرعية الإجراء، وخارج إطار كل ما يمكن أن يكون مرافقا للهندسات المالية والإجراءات وصيرفة، أقول بصراحة إننا كلقاء ديموقراطي سنتصدى لكل إجراء يستهدف القدرة الشرائية للناس وعيشهم الكريم وأمنهم الدوائي وأمنهم الاجتماعي، ولن نساير احدا، لأن هذا الموضوع خارج إطار الحسابات السياسية والكيدية السياسية".