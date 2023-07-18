قعقور : الاستقالة هي هروب من المسؤولية
أعلنت النائبة حليمة قعقور، في تصريح بعد مشاركتها في جلسة لجنة الادارة والعدل في حضور نواب حاكم مصرف لبنان، "انه اتضح لنا ان نواب حاكم مصرف لبنان يعارضون الكثير من سياسات حاكم مصرف لبنان الذي كان يسير بقرارات الحكومة، كما كانوا يعارضون سياسة الدعم". وقالت: "برأيي كان من المفروض ان يستقيل نواب الحاكم قبل ذلك وليس الان، لان الاستقالة هي هروب من المسؤولية، لان ذلك يعني ضرب للاستقرار العام في البلد".
اضافت: "تحدث نواب الحاكم عن اجراءات ستتخذ واقول ان الاجراءات تتخذ من قبل الحكومة، ومن هنا اقول انه يجب ان يحضر وزير المال ورئيس الحكومة الى الجلسة المقبلة للجنة الادارة، وعليهم ان يضعوا السياسة النقدية في المرحلة المقبلة".
وطلبت قعقور، في هذا المجال، ان "يتم وضع الاثر الاقتصادي في اي قرار او خطة تصنعها الحكومة".