قعقور : الاستقالة هي هروب من المسؤولية

أعلنت النائبة حليمة قعقور، في تصريح بعد مشاركتها في جلسة لجنة الادارة والعدل في حضور نواب حاكم مصرف لبنان، "انه اتضح لنا ان نواب حاكم مصرف لبنان يعارضون الكثير من سياسات حاكم مصرف لبنان الذي كان يسير بقرارات الحكومة، كما كانوا يعارضون سياسة الدعم". وقالت: "برأيي كان من المفروض ان يستقيل نواب الحاكم قبل ذلك وليس الان، لان الاستقالة هي هروب من المسؤولية، لان ذلك يعني ضرب للاستقرار العام في البلد".