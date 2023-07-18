علي نور الدين : التوقيف المفاجىء لمنصة صيرفة سيؤدي إلى قفزة كبيرة بسعر صرف الدولار

معلومات "الجديد": اجتماع اللجنة الخماسية اسقط المبادرة الفرنسية السابقة حول الملف الرئاسي اللبناني على ان يقوم الموفد الفرنسي جان ايف لودريان بجولة له على المنطقة لاستكمال مسعاه في مقاربة جديدة تعكس توجه الدول الخمس التي برز اتفاقها في بيانها المشترك والعودة الى ذكر مواصفات الرئيس