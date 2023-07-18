كرامي عقب لقائه المفتي دريان: البيانات المستفزة و البيانات عالية السقف التي لن تأخذنا الّا الى الدم والحرب والمعارك

استقبل سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس تيار الكرامة وعضو تكتل التوافق الوطني النائب فيصل كرامي في دار الفتوى.

بعد اللقاء صرح كرامي قائلاً: "زيارتنا اليوم لسماحة المفتي هي زيارة تهنئة مزدوجة اولا بعد العودة من اداء مناسك الحج وثانيا بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية ونسال الله ان يعيدهم علينا وعلى الامة جمعاء بالخير والبركة".

وتمنى كرامي "اعادة بناء دولة القانون والمؤسسات عبر انتخاب رئيساً جديداً للجمهورية نستطيع من خلاله ان نعيد الحق العام الى مؤسسات الدولة".



واضاف كرامي: "في كل الاحداث التي حصلت مؤخراً وخصوصاً فيما يتعلق في احداث القرنة السوداء والضنية، لقد عملنا بتوصيات سماحة المفتي من خلال تهدأة الامور والروي وتحكيم العقل والمنطق واللجوء الى الدولة وعلى رأسها الجيش اللبناني الذي قام بواجبه تجاه اهله ومنطقته".



كما شرح كرامي لسماحة المفتي "باننا قد قرأنا بيانات من اطراف كثيرة، وبيانات من نواب، وما نريده هو احقاق الحق وان نعيش سوياً في هذا البلد، فالقضية سهلة وبسيطة جدا وهي قضية ماء وقضية زرع ومعالجتها تبدأ من الدولة عبر إنشاء برك نستطيع من خلالها ري المزروعات والعناية بالماشية، فكلنا لبنانيين وكلنا نريد ان نعيش في وطننا، فحياتنا واحدة ومصيرنا واحد".



وأكد كرامي أن "البيانات المستفزة والبيانات عالية السقف لن تجرّ الّا الى الدم والحرب والمعارك، فهناك حقوق وعلينا ان نلجأ الى القضاء ونحتكم الى الدولة التي بدورها تقوم بمعالجة المشاكل واعطاء الحقوق لاصحابها".



وختم كرامي فيما يخص موضوع انتخاب رئيس جمهورية قائلاً: "مصير الأمور الذهاب لتسوية بعد الحوار الذي من المفترض ان يحدث".