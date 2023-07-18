الأبيض ترأس اجتماعا للجنة مكافحة الكوليرا بعد تزايد الإصابات في دول مجاورة

ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض اجتماعا للجنة الوطنية المكلفة مكافحة الكوليرا، في خطوة إستباقية حتمتها معلومات تبلغتها الوزارة من منظمة الصحة العالمية عن تزايد الإصابات في دول مجاورة وما يعنيه ذلك من خطر انتقال الوباء مجددا إلى الأراضي اللبنانية على غرار ما حصل السنة الماضية.

حضر الإجتماع ممثلون لوزارتي الداخلية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والجمعيات الأهلية الشريكة والفريق التقني في وزارة الصحة العامة.



وكانت مراجعة للوضع الميداني من حيث المحافظة على الإجراءات الوقائية وتأمين المياه النظيفة ومعالجة الصرف الصحي، فضلا عن جهوزية المستشفيات والمختبرات ومختلف المرافق الصحية على المستويات كافة.



الأبيض

وشدد الوزير فراس الابيض في خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار بتأمين الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمحطات ضخ المياه ومحطات تكرير الصرف الصحي كما تأمين المعقمات اللازمة لتوزيعها على البلديات ومؤسسات المياه وصهاريج التوزيع.

وقال:"من واجب المنظمات الدولية، لا سيما التي تعنى بشؤون النازحين الاستمرار في تأمين ما يسمح بإيجاد بيئة صحية سليمة للنازحين والحد من اي آثار جانبية على البلد المضيف".



كما أكد وزير الصحة العامة استمرار الوزارة في القيام بالفحوص الدورية للحالات المشتبه بها، إضافة إلى الفحوص اللازمة للتأكد من سلامة مياه الشفة والمياه المبتذلة.