تيمور جنبلاط تسلم من السفير الروسي ألكسندر روداكوف دعوة لزيارة موسكو
استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، السفير الروسي ألكسندر روداكوف، بحضور عضوي "اللقاء الديمقراطي" النائبين بلال عبدالله ووائل أبو فاعور، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
وعرض جنبلاط مع روداكوف الأوضاع العامة وآخر التطورات السياسية، وتسلم منه دعوة رسمية لزيارة موسكو، وكان تأكيد على استمرار العلاقة التاريخية بين الحزب التقدمي الاشتراكي وروسيا.
ثم استقبل جنبلاط قائمقام الشوف مارلين قهوجي وعرض معها أوضاع القضاء.