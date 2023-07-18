"الجديد" تحصل على النص الكامل لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023

#رياض_رعد لـ #الرئيس : ابرئ حافظ الاسد من قضية اغتيال كمال جنبلاط والروس هم الوحيدون الذين اعطوا تحقيقا جديا عن اغتيال كمال جنبلاط هم الروس اما ما قدم من روايات حول اغتياله هي متهافتة وعيب عيللي كتبها والروس اغتالوا زهير محسن في "كان" لانه قاتل لاحد قادة لبنان الذي يحمل وساماً دينياً