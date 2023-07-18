الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

فراس حمدان: حضرت اليوم إجتماع لجنة الإدارة والعدل بحضور النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان وفوجئت بما أُعلمنا به

2023-07-18 | 12:45
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فراس حمدان: حضرت اليوم إجتماع لجنة الإدارة والعدل بحضور النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان وفوجئت بما أُعلمنا به
فراس حمدان: حضرت اليوم إجتماع لجنة الإدارة والعدل بحضور النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان وفوجئت بما أُعلمنا به

​اعلن النائب فراس حمدان في بيان له انه حضر اليوم إجتماعاً للجنة الإدارة والعدل بحضور النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان، وذلك لمناقشة الوضع النقدي بعد إنتهاء مدة ولاية الحاكم بأمره رياض سلامة.

وفي هذا الإطار، قال حمدان في بيانه : "فوجئت بما أُعلمنا به لناحية أن رياض سلامة كان يتصرف منفرداً، من دون التقيّد بقرارات المجلس المركزي والتي كانت تصدر بالإجماع خلافاً لرأيه. وأبلغنا نواب الحاكم الأربعة أنهم لا يمانعون التنازل عن سريّة هذه المحاضر.

من هنا، فإننا نضع هذه المعلومة بتصرف القضاء للمباشرة بتحقيقاته وتحميل الحاكم بأمره المسؤوليات المدنية والجزائية.

وتوجهت الى نواب الحاكم بمطالبتهم :

- إجراء مكاشفة ومصارحة أمام الشعب اللبناني عن كل مخالفات وهرطقات الحاكم، كشف حسابات المصرف المركزي والأرقام الحقيقية للإحتياطي الإلزامي وللموجودات النقدية في مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، وحجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية الموجودة في مصرف لبنان والمتداول بها، إضافة إلى الإجراءات المنوي إتخاذها في المرحلة المقبلة

- تقديم دراسة عن الأثر الإقتصادي والإجتماعي قبل تنفيذ الإجراءات المنوي إتخاذها من قبلهم في ما خص توحيد سعر الصرف بعد الغاء منصة صيرفة."

وتابع حمدان : "خلال المداخلة، أشرت إلى أن نواب الحاكم مسؤولون عن كتمهم لهذه المعلومات، رغم أنهم أبلغوا الحكومة برسالة خطية عن تصرفات الحاكم الإنفرداية ولم تحرك ساكناً، باعتبار أن خلف الحاكم مصالحه ومصالح المنظومة السياسية والمصرفية والقضائية.

- وأخيرا طلبت من رئيس لجنة الإدارة والعدل دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير المالية ونواب الحاكم إلى إجتماع طارىء لهذه اللجنة  بعد غد الخميس لمناقشة السياسات الحمائية الإجتماعية التي يجب أن تسبق وترافق توحيد سعر الصرف من قبل مصرف لبنان."

مقالات ذات صلة
فراس حمدان: حضرت اليوم إجتماع لجنة الإدارة والعدل بحضور النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان وفوجئت بما أُعلمنا به

محليات

فراس حمدان

لجنة الادارة والعدل

مصرف لبنان

رياض سلامة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"النهار": سفيرة دولة كبرى إتصلت بعدد من الشخصيات السياسية قبيل مغادرتها إلى الدوحة لإستطلاع بعض الاراء رئاسيا وسياسيا
الجيش: دهم مستودع لتخزين المخدرات عند مدخل مخيم شاتيلا

اقرأ ايضا في محليات

رياض رعد : ابرئ حافظ الاسد من قضية اغتيال كمال جنبلاط والروس اغتالوا زهير محسن
16:21

رياض رعد : ابرئ حافظ الاسد من قضية اغتيال كمال جنبلاط والروس اغتالوا زهير محسن

رياض رعد : ابرئ حافظ الاسد من قضية اغتيال كمال جنبلاط والروس اغتالوا زهير محسن

16:21

رياض رعد : ابرئ حافظ الاسد من قضية اغتيال كمال جنبلاط والروس اغتالوا زهير محسن

رياض رعد : ابرئ حافظ الاسد من قضية اغتيال كمال جنبلاط والروس اغتالوا زهير محسن

رياض رعد لـ #الرئيس : أبرئ حافظ الاسد من قضية اغتيال كمال جنبلاط والروس هم الوحيدون الذين اعطوا تحقيقا جديا عن الاغتيال
16:19

رياض رعد لـ #الرئيس : أبرئ حافظ الاسد من قضية اغتيال كمال جنبلاط والروس هم الوحيدون الذين اعطوا تحقيقا جديا عن الاغتيال

#رياض_رعد لـ #الرئيس : ابرئ حافظ الاسد من قضية اغتيال كمال جنبلاط والروس هم الوحيدون الذين اعطوا تحقيقا جديا عن اغتيال كمال جنبلاط هم الروس اما ما قدم من روايات حول اغتياله هي متهافتة وعيب عيللي كتبها والروس اغتالوا زهير محسن في "كان" لانه قاتل لاحد قادة لبنان الذي يحمل وساماً دينياً

16:19

رياض رعد لـ #الرئيس : أبرئ حافظ الاسد من قضية اغتيال كمال جنبلاط والروس هم الوحيدون الذين اعطوا تحقيقا جديا عن الاغتيال

#رياض_رعد لـ #الرئيس : ابرئ حافظ الاسد من قضية اغتيال كمال جنبلاط والروس هم الوحيدون الذين اعطوا تحقيقا جديا عن اغتيال كمال جنبلاط هم الروس اما ما قدم من روايات حول اغتياله هي متهافتة وعيب عيللي كتبها والروس اغتالوا زهير محسن في "كان" لانه قاتل لاحد قادة لبنان الذي يحمل وساماً دينياً

النائبة السورية السابقة اشواق عباس لـ #الرئيس: سوريا لم تتدخل ولم تدعم مرشحًا للرئاسة اللبنانية على حساب آخر
16:02

النائبة السورية السابقة اشواق عباس لـ #الرئيس: سوريا لم تتدخل ولم تدعم مرشحًا للرئاسة اللبنانية على حساب آخر

النائبة السورية السابقة واستاذة العلوم السياسية في دمشق اشواق عباس لـ #الرئيس: سوريا لم تتدخل ولم تدعم مرشحًا للرئاسة اللبنانية على حساب آخر

16:02

النائبة السورية السابقة اشواق عباس لـ #الرئيس: سوريا لم تتدخل ولم تدعم مرشحًا للرئاسة اللبنانية على حساب آخر

النائبة السورية السابقة واستاذة العلوم السياسية في دمشق اشواق عباس لـ #الرئيس: سوريا لم تتدخل ولم تدعم مرشحًا للرئاسة اللبنانية على حساب آخر

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023