"واس": وزير الخارجية السعودي استقبل لودريان في جدة وناقشا تطورات الملف اللبناني

افادت وكالة الانباء السعودية "واس" ان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان استقبل في جدة اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، في حضور المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نزار العلولا، وسفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودفيك بوي.