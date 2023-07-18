الخبير الاقتصادي حسن مقلد لـ #الرئيس : بغض النظر عن الاداء الفرنسي كان هناك مسار تسلمته فرنسا باسم المجموعة الدولية ولكن اللغة التي وجدناها امس في الدوحة هي جديدة واول نقطة اساسية هي استبعاد الحوار