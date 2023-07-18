السياسي اللبناني رياض رعد لـ #الرئيس : حصل لقاء بيني وبين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط وقد كان اللقاء واضحا وصريحاً وتطرق الى قضايا لبنانية ولم نتطرق بالحديث عن العلاقة مع سوريا

رياض رعد : ابرئ حافظ الاسد من قضية اغتيال كمال جنبلاط والروس اغتالوا زهير محسن
#رياض_رعد لـ #الرئيس : ابرئ حافظ الاسد من قضية اغتيال كمال جنبلاط والروس هم الوحيدون الذين اعطوا تحقيقا جديا عن اغتيال كمال جنبلاط هم الروس اما ما قدم من روايات حول اغتياله هي متهافتة وعيب عيللي كتبها والروس اغتالوا زهير محسن في "كان" لانه قاتل لاحد قادة لبنان الذي يحمل وساماً دينياً
النائبة السورية السابقة واستاذة العلوم السياسية في دمشق اشواق عباس لـ #الرئيس: سوريا لم تتدخل ولم تدعم مرشحًا للرئاسة اللبنانية على حساب آخر