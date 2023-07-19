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محليات

"اللواء": يعاني مسؤول كبير من حرج داخلي، يجعله يفكر بمدى قدرته على البقاء في المسؤولية ضمن الأوضاع الجارية حالياً من الضغوطات من كل الاتجاهات

2023-07-19 | 02:30
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&quot;اللواء&quot;: يعاني مسؤول كبير من حرج داخلي، يجعله يفكر بمدى قدرته على البقاء في المسؤولية ضمن الأوضاع الجارية حالياً من الضغوطات من كل الاتجاهات
"اللواء": يعاني مسؤول كبير من حرج داخلي، يجعله يفكر بمدى قدرته على البقاء في المسؤولية ضمن الأوضاع الجارية حالياً من الضغوطات من كل الاتجاهات


البناء
خفايا
قال مصدر نيابي إن كلام نواب حاكم مصرف لبنان عن تاريخ الخلافات مع الحاكم لا يعفيهم من الشراكة بالمسؤولية، لكنه يمثل فرصة يجب التقاطها لتحويل نهاية ولاية الحاكم نقطة انطلاق لسياسة مالية ونقدية لا مكان فيها لألاعيب وخزعبلات طبعت مرحلة الحاكم خصوصاً أن هناك فائضاً في ميزان المدفوعات كان يتمّ تبديده ويمكن توظيفه بصورة بناءة
كواليس
كشف مصدر دبلوماسي عن نصيحة سمعها الرئيس التركي من ولي العهد السعودي تدعو للإسراع بإنهاء ملفات النزاع المتعددة مع سورية والعراق لأن ذلك يساعد على تزخيم التعاون الخليجي التركي، خصوصاً على صعيد فتح الطريق للاستثمارات وتطوير التجارة التي سوف تعبر حكماً من الأراضي السورية وتنتظر فتح الطريق الدولية وتأمينها

 

الجمهورية
تسعى جهة دولية لتأمين التوافق على موقعي الرئاسة الأولى والثالثة وشكل الحكومة، تجنبًا لوساطات دولية جديدة لفكفكة ِعَقد التأليف بعد الرئاسة.
استغرب سفير دولة كبرى ما وصفها الضجة غير المبررة التي أُثيرت حول إجراءات طبيعية معتمدة في كل المقار الديبلوماسية.
بعض رؤساء هيئات نقابيةّ تحفظوا على دعوة للإجتماع لإدانة التصويت على إبقاء النازحين السوريين بعد مشاورة منظمات NGOS داعمة لهم.

 

النهار
يتعرض نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين لحملة مضادة داخل المصرف بعد تأليب موظفين ضده
ادى "السر" الذي نشرته "النهار" قبل ايام عن حضور قاض مالي خطوبة نجل احد المتعهدين الى تغيب الاول وآخرين عن العرس في فقرا ما اضطر المنظمين الى اعادة تبديل المقاعد المخصصة للضيوف
لا يزال عدد من الوزراء والنواب والقادة السياسيين المعنيين بالملف الرئاسي موجودين في الخارج، يأتون إلى لبنان لساعات ويغادرون للالتحاق بعائلاتهم
بدأ عدد من المغتربين يغادرون إلى دول مجاورة لاستكمال إجازاتهم بعد لقاء ذويهم، وقلقهم من تطورات قد يشهدها البلد
فيما كان مقررًا أن يعقد نواب الحاكم اجتماعًا الاثنين للتداول في موضوع المنصة البديلة لصيرفة ودرس الآليات التقنية والقانونية والتشريعية المتوافرة، علمت "النهار" أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طلب من نوابه تأجيل الاجتماع. وربط متابعون خطوة الحاكم بالبيان الاستثنائي الذي أصدره الاحد حول استمرارية عمل صيرفة لأجل غير محدد، بما يشي بأن الحاكم أوصل الى نوابه رسالة مفادها "الأمر لا يزال لي حتى نهاية ولايتي، فلا تتعجلوا"

 

اللواء
غمز
كشفت مصادر بنكية أن المدراء في المصارف التي تتعرض لاقتحامات بهدف استعادة وديعة أو جزء منها، يوضع معظمهم مسبقاً بما يمكن أن يحدث قبل 24 ساعة.
لغز
يعاني مسؤول كبير من حرج داخلي، يجعله يفكر بمدى قدرته على البقاء في المسؤولية ضمن الأوضاع الجارية حالياً من الضغوطات من كل الاتجاهات.
همس
خلافًا لما هو معلن فإن اعتذار "وزير سيادي" عن مهمة حساسة مع دولة شقيقة، يتعلق بطريقة تعامل الدولة مع الوزير.

 

نداء الوطن
في ظلّ الخلاف الحاصل حول التعيينات العسكرية، يُنتظر أن يقوم قطب أساسي بجولة اتصالات على المسؤولين في محاولة لابتكار صيغة تحول دون شلل المؤسسة العسكرية.
قام مستشار أحد الوزراء بجولة للوقوف على خاطر عدد من المستفيدين من تراخيص صدرت عن الوزير حديثاً وصدر قرار قضائي بوقف تنفيذها.
يرى المتابعون أنّ الفرنسيين طوقوا أنفسهم بأنفسهم، وأصبحوا بين فكي عدم القدرة على معاكسة حزب الله في خياره الرئاسي، والوقوف في وجه المعارضة المنسجمة مع الموقف الخارجي الرافض لانتخاب سليمان فرنجية والذي عبّر عنه بيان الخماسية

 

الأنباء

*الوضع سيتغيّر

بات من المؤكد أن الوضع المالي في البلد لن يبقى على حاله وان كانت المتغيرات غير واضحة المعالم بعد.

 

*حيرة وزير

وزير معني يبدو في حيرة من أمره، ما ينعكس تردداً في مواقفه وخطواته، بعد ما أشيع حول مصير مهمة رسمية.
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