أسرار من العلاقات اللبنانية السورية ومسار الأزمة المالية والإقتصادية في لبنان منذ بدايتها

عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، اجتماعا مع المدير العام للاستكشاف والانتاج في شركة "توتال" رومان دو لا مارتنير، في حضور المدير العام للجنة ادارة مصلحة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني، المدير العام للمديرية العامة للطيران المدني فادي الحسن، عضوي مجلس ادارة هيئة قطاع البترول كابي دعبول ووسام الذهبي.
وجّه وزير الخارجية والمغتربين عبداالله بوحبيب رسالة إلى نائب رئيس المفوّضيّة الأوروبية، مفوّض الشؤون الخارجية وسياسة الأمن، جوزيب بوريل، شجب خلالها قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر بتاريخ 12/07/2023، كما تناول فيها ملف النازحين السوريين ومواضيع أخرى.