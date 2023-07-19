أسرار من العلاقات اللبنانية السورية ومسار الأزمة المالية والإقتصادية في لبنان منذ بدايتها

عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، اجتماعا مع المدير العام للاستكشاف والانتاج في شركة "توتال" رومان دو لا مارتنير، في حضور المدير العام للجنة ادارة مصلحة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني، المدير العام للمديرية العامة للطيران المدني فادي الحسن، عضوي مجلس ادارة هيئة قطاع البترول كابي دعبول ووسام الذهبي.