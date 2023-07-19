حمية التقى المدير العام لشركة "توتال": مرفأ بيروت والمطار على أتم الاستعداد لمواكبة فترة تنفيذ أنشطة الحفر في البلوك 9

عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، اجتماعا مع المدير العام للاستكشاف والانتاج في شركة "توتال" رومان دو لا مارتنير، في حضور المدير العام للجنة ادارة مصلحة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني، المدير العام للمديرية العامة للطيران المدني فادي الحسن، عضوي مجلس ادارة هيئة قطاع البترول كابي دعبول ووسام الذهبي.

بحث المجتمعون، في اللمسات الاخيرة للنقاشات التي جرت طوال الفترة الماضية بين الوزارة وشركة "توتال"، وخصوصا في ما يتعلق بالاجراءات والتسهيلات والامور اللوجستية التي سيوفرها لها مرفأ بيروت والمطار خلال فترة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9".