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محليات

طوني أبي نجم لـ"الجديد": من يسمع كلام نواب الحاكم يعرف ماذا ينتظرنا ورياض سلامة عبر "صيرفة" وبطريقته أمّن استقرارا لسعر السوق فهل يمكن للنواب القيام بذلك؟

2023-07-19 | 03:50
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طوني أبي نجم لـ"الجديد": من يسمع كلام نواب الحاكم يعرف ماذا ينتظرنا ورياض سلامة عبر "صيرفة" وبطريقته أمّن استقرارا لسعر السوق فهل يمكن للنواب القيام بذلك؟
طوني أبي نجم لـ"الجديد": من يسمع كلام نواب الحاكم يعرف ماذا ينتظرنا ورياض سلامة عبر "صيرفة" وبطريقته أمّن استقرارا لسعر السوق فهل يمكن للنواب القيام بذلك؟
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طوني أبي نجم لـ"الجديد": من يسمع كلام نواب الحاكم يعرف ماذا ينتظرنا ورياض سلامة عبر "صيرفة" وبطريقته أمّن استقرارا لسعر السوق فهل يمكن للنواب القيام بذلك؟

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طوني أبي نجم لـ"الجديد": الأقل ضررا بالنسبة للوضع اللبناني ووضع السوق هو التمديد لرياض سلامة لمرحلة أشهر
الصحافي طوني أبي نجم لـ"الجديد": لسنا بوضع طبيعي لكي يكون التعامل مع حاكمية مصرف عبر تعيين أو تمديد في ظل انهيارات وفراغ والتعامل مع أي ملف اليوم يجب أن يكون للمصلحة العامة

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دريان: الحل لا يكون إلا بالتنازل المتبادل بين الجميع
06:26

دريان: الحل لا يكون إلا بالتنازل المتبادل بين الجميع

أقيم حفل تكريمي لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان بدعوة من عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المهندس عبد الله شاهين بدارته في ضهور العبادية بالجبل، في حضور وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، ممثل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز القاضي غاندي مكارم، ممثل الرئيس سعد الحريري الشيخ علي الجناني، نواب حاليين وزراء سابقين، مفتين، رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد عساف، أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، قضاة، عسكريين، رجال اعمال واقتصاد واعلام، رؤساء جمعيات وأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وشخصيات.

06:26

دريان: الحل لا يكون إلا بالتنازل المتبادل بين الجميع

أقيم حفل تكريمي لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان بدعوة من عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المهندس عبد الله شاهين بدارته في ضهور العبادية بالجبل، في حضور وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، ممثل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز القاضي غاندي مكارم، ممثل الرئيس سعد الحريري الشيخ علي الجناني، نواب حاليين وزراء سابقين، مفتين، رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد عساف، أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، قضاة، عسكريين، رجال اعمال واقتصاد واعلام، رؤساء جمعيات وأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وشخصيات.

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