رئيس جهاز التواصل والاعلام في حزب القوات اللبنانية شارل جبّور لـ"الجديد": بيان اللجنة الخماسية ذكرنا ببيانات 14 آذار السيادية

أقيم حفل تكريمي لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان بدعوة من عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المهندس عبد الله شاهين بدارته في ضهور العبادية بالجبل، في حضور وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، ممثل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز القاضي غاندي مكارم، ممثل الرئيس سعد الحريري الشيخ علي الجناني، نواب حاليين وزراء سابقين، مفتين، رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد عساف، أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، قضاة، عسكريين، رجال اعمال واقتصاد واعلام، رؤساء جمعيات وأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وشخصيات.