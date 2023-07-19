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محليات

وفد ممثلاً أرسلان والشيخ الغريب جال في محافظة السويداء

2023-07-19 | 05:22
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وفد ممثلاً أرسلان والشيخ الغريب جال في محافظة السويداء
وفد ممثلاً أرسلان والشيخ الغريب جال في محافظة السويداء

جال وفد ممثلا رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان والشيخ نصرالدين الغريب في محافظة السويداء في سوريا، تقدمه عضو المجلس السياسي في الحزب والمكلف بملف العلاقة مع الدولة السورية لواء جابر، والمشايخ: أمين أبي المنى، محمد الصايغ، سلمان النمر ومؤنس جابر، وعدد من الحزبيين.

استهل الوفد جولته بزيارة دار الطائفة الدرزية في السويداء وكان في استقباله شيخ العقل للطائفة في سوريا الشيخ يوسف جربوع وعدد من المشايخ، وجرى خلال اللقاء البحث في شؤون أبناء الطائفة في البلدين الشقيقين بشكل عام، والاطمئنان على أوضاع أبناء الطائفة في السويداء بشكل خاص، إذ تأتي هذه الزيارة، بتكليف من أرسلان والشيخ الغريب، من أجل التأكيد على أهمية تعزيز روابط التواصل، والمحبة والأخوة بين أبناء الطائفة الدرزية في سوريا ولبنان.
 
ثم انتقل الوفد برفقة شيخ العقل جربوع لزيارة محافظ السويداء المهندس بسام بارسيك في مكتبه، وعرضوا معه أوضاع المحافظة وآخر المستجدات فيها؛ وزاروا بعدها الامير لؤي الاطرش في دار عرى واطلعوا منه على أوضاع أبناء المنطقة، مؤكدين العلاقات التاريخية التي تربط دار عرى وأمراء آل الأطرش بدار خلدة وأبناء الطائفة الدرزية في لبنان. 

واختتم الوفد جولته بزيارة منزل الشيخ عماد حاطوم برفقة شيخي العقل، ثم انتقل الى مستشفى الاسد الجامعي في دمشق لزيارة الشيخ ابو حسن يحي الحجار والاطمئنان الى صحته اثر تعرضه لحادث سير مروع.
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محليات

سوريا

لبنان

الطائفة الدرزية

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