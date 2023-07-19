جيش العدو ألقى قنبلتين دخانيتين باتجاه الأراضي اللبنانية على دورية للجيش

ألقى جيش العدو الإسرائيلي قنبلتين دخانيتين، باتجاه الأراضي اللبنانية في مرتفعات كفرشوبا، على دورية للجيش اللبناني، وتواجد راعٍ لبناني غي المنطقة، أثناء قيام فريق من "اليونيفيل"، بتفحص منطقة إستحداث جدار عازل قرب خط الإنسحاب.

وليلاً، ألقت ‏مسيّرة إسرائيلية، بالونين يحملان مواد تنشر رائحة كريهة، على عدد من الشبان أثناء سهرهم عند مثلث الحمامص قبالة مستوطنة المطلة الحدودية.

إلى ذلك، ردّ الجيش الإسرائيلي على نشر حزب الله، شريط مصور، يحاكي مراحل إقتحام موقع للقوات الإسرائيلية، وذلك في أجواء ذكرى نصر تموز 2006.



وعلق قائد عسكري في لواء غولاني الإسرائيلي، في تصريحٍ لقناة “i24NEWS” الإسرائيلية، بأن "شريط حزب الله المصور، ليس إلا محاولة إستفزاز أخرى بائسة من قبل الحزب". ونشر حزب الله شريط فيديو، يحاكي مراحل إقتحام موقع إسرائيلي وتدميره..

وذكر القائد العسكري، الذي لم يذكر إسمه، أن "المواجهة حال اندلعت، ستقع حتما في الأراضي اللبنانية"، مشيراً إلى تفوق قدرات الجيش، من خلال الأسلحة والآليات العسكرية، ووحدة غولاني المصنفة على أنها أقوى وحدات النخبة والمشاة، على حد قوله.



وأكد "جهوزية الجيش الإسرائيلي التامة لمواجهة التهديدات"، مضيفا أن "أي اعتقاد بأن الجيش الإسرائيلي بات أضعف بسبب الأزمة السياسية، فهو اعتقاد واهم وخاطئ، كما أن حافز وروح القتال لدى الجنود الإسرائيلين عالٍ جدا".

تدريب لواء غولاني على مواجهة وحدة "الرضوان"



وفي السياق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في شهر أيار من العام الحالي، عن تنفيذ "لواء غولاني" أحد السيناريوهات الجديدة التي لم يواجهها الجيش الإسرائيلي، وهو سيناريو القتال لساعات عدة ضد قوة من المقاومة الإسلامية، ومنعها من محاولة إحتلال منطقة مفتوحة أو مأهولة داخل فلسطين المحتلة، بالقرب من الحدود.



أضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن الحديث يدور في الحقيقة عن الضربة الأولى لحزب الله في الحرب المقبلة، والتي ستقودها قوات النخبة من "وحدة الرضوان".



وفق الصحيفة، كان على مقاتلي "غولاني"، تحديد مكان مسلحي حزب الله، الذين عبروا الحدود وتمركزوا في عدد من نقاط القيادة في الجليل بقوات مداهمة؛ بعد هذا التحديد، كان على جنود اللواء، وقف تدفق عناصر حزب الله في العمق و"تدمير العدو"، ثم انتقل الجنود إلى مرحلة التدرب على السيطرة على المنطقة حتى الأراضي اللبنانية، وعبور الحدود شمالًا.



ونقلت "يديعوت"، عن ضابط كبير شارك في التدريب: "هذا سيناريو صعب التدرب عليه وتنفيذه، ويعتمد كثيرًا على الصورة الإستخباراتية التي ستكون لدينا".



كما جرى التدرب على مهام القنص من مسافات بعيدة وبطلقة واحدة، في محاولة لإصابة الهدف من المحاولة الأولى، وعن مسافة نحو 880 مترًا.



وقد استُعمل في مناورة "لواء غولاني"، أسلحة ووسائل قتالية متنوعة، كقاذفات الصواريخ، وقذائف الهاون والطائرات من دون طيار.



وعن نتيجة المناورة، يقول أحد الضباط المشاركين فيها: "لقد تمكّنّا من تحديد موقع 85% من "الإرهابيين"، حسب تعبيره، في التمرين، لكن 15% لا يزالون يفاجئوننا؛ هذا إنجاز، لكننا بحاجة إلى الإستفادة بشكلٍ أفضل من قدرات جمع المعلومات الإستخبارية لدينا".



ويُعدّ "لواء غولاني"، أحد أقدم وأهم وأكبر ألوية النخبة في جيش العدو، وهو معروف باسم "لواء الشعب"، وهو اللواء الوحيد، الذي يميّزه جيش الإحتلال بميزات متنوعة.