الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

جيش العدو ألقى قنبلتين دخانيتين باتجاه الأراضي اللبنانية على دورية للجيش

2023-07-19 | 07:36
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
جيش العدو ألقى قنبلتين دخانيتين باتجاه الأراضي اللبنانية على دورية للجيش
جيش العدو ألقى قنبلتين دخانيتين باتجاه الأراضي اللبنانية على دورية للجيش

ألقى جيش العدو الإسرائيلي قنبلتين دخانيتين، باتجاه الأراضي اللبنانية في مرتفعات كفرشوبا، على دورية للجيش اللبناني، وتواجد راعٍ لبناني غي المنطقة، أثناء قيام فريق من "اليونيفيل"، بتفحص منطقة إستحداث جدار عازل قرب خط الإنسحاب.

وليلاً، ألقت ‏مسيّرة إسرائيلية،  بالونين يحملان مواد تنشر رائحة كريهة، على عدد من الشبان أثناء سهرهم عند مثلث الحمامص قبالة مستوطنة المطلة الحدودية.
إلى ذلك، ردّ الجيش الإسرائيلي على نشر حزب الله، شريط  مصور، يحاكي مراحل إقتحام موقع للقوات الإسرائيلية، وذلك في أجواء ذكرى نصر تموز 2006.

وعلق قائد عسكري في لواء غولاني الإسرائيلي، في تصريحٍ لقناة “i24NEWS” الإسرائيلية، بأن "شريط حزب الله  المصور، ليس إلا محاولة إستفزاز أخرى بائسة من قبل الحزب". ونشر حزب الله شريط فيديو، يحاكي مراحل إقتحام موقع إسرائيلي وتدميره..
وذكر القائد العسكري، الذي لم يذكر إسمه، أن "المواجهة حال اندلعت، ستقع حتما في الأراضي اللبنانية"، مشيراً إلى تفوق قدرات الجيش، من خلال الأسلحة والآليات العسكرية، ووحدة غولاني المصنفة على أنها أقوى وحدات النخبة والمشاة، على حد قوله.

وأكد "جهوزية الجيش الإسرائيلي التامة لمواجهة التهديدات"، مضيفا أن "أي اعتقاد بأن الجيش الإسرائيلي بات أضعف بسبب الأزمة السياسية، فهو اعتقاد واهم وخاطئ، كما أن حافز وروح القتال لدى الجنود الإسرائيلين عالٍ جدا".
تدريب لواء غولاني على مواجهة وحدة "الرضوان"

وفي السياق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في شهر أيار من العام الحالي، عن تنفيذ "لواء غولاني"  أحد السيناريوهات الجديدة التي لم يواجهها الجيش الإسرائيلي، وهو سيناريو القتال لساعات عدة ضد قوة من المقاومة الإسلامية، ومنعها من محاولة إحتلال منطقة مفتوحة أو مأهولة داخل فلسطين المحتلة، بالقرب من الحدود.

أضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن الحديث يدور في الحقيقة عن الضربة الأولى لحزب الله في الحرب المقبلة، والتي ستقودها قوات النخبة من "وحدة الرضوان".

وفق الصحيفة، كان على مقاتلي "غولاني"، تحديد مكان مسلحي حزب الله، الذين عبروا الحدود وتمركزوا في عدد من نقاط القيادة في الجليل بقوات مداهمة؛ بعد هذا التحديد، كان على جنود اللواء، وقف تدفق عناصر حزب الله في العمق و"تدمير العدو"، ثم انتقل الجنود إلى مرحلة التدرب على السيطرة على المنطقة حتى الأراضي اللبنانية، وعبور الحدود شمالًا.

ونقلت "يديعوت"، عن ضابط كبير شارك في التدريب: "هذا سيناريو صعب التدرب عليه وتنفيذه، ويعتمد كثيرًا على الصورة الإستخباراتية التي ستكون لدينا".

كما جرى التدرب على مهام القنص من مسافات بعيدة وبطلقة واحدة، في محاولة لإصابة الهدف من المحاولة الأولى، وعن مسافة نحو 880 مترًا.

وقد استُعمل في مناورة "لواء غولاني"، أسلحة ووسائل قتالية متنوعة، كقاذفات الصواريخ، وقذائف الهاون والطائرات من دون طيار. 

وعن نتيجة المناورة، يقول أحد الضباط المشاركين فيها: "لقد تمكّنّا من تحديد موقع 85% من "الإرهابيين"، حسب تعبيره، في التمرين، لكن 15% لا يزالون يفاجئوننا؛ هذا إنجاز، لكننا بحاجة إلى الإستفادة بشكلٍ أفضل من قدرات جمع المعلومات الإستخبارية لدينا".

ويُعدّ "لواء غولاني"، أحد أقدم وأهم وأكبر ألوية النخبة في جيش العدو، وهو معروف باسم "لواء الشعب"، وهو اللواء الوحيد، الذي يميّزه جيش الإحتلال بميزات متنوعة.
مقالات ذات صلة
جيش العدو ألقى قنبلتين دخانيتين باتجاه الأراضي اللبنانية على دورية للجيش

محليات

كفرشوبا

الأراضي اللبنانية

تهديدات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عبدالله اتصل بمختار الشميس مستنكرا
قراءة سريعة عن مشروع موازنة العام 2023

اقرأ ايضا في محليات

المجلس الوطني الارثوذكسي: لاحترام مواقعنا داخل الادارات العامة
09:05

المجلس الوطني الارثوذكسي: لاحترام مواقعنا داخل الادارات العامة

هنأ المجلس الوطني الارثوذكسي، بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية، "إخواننا المسلمين اللبنانيين الشركاء بالوطن"، راجيا من الله "اعادة اللحمة الوطنية تحت راية العلم اللبناني بعيدا عن المصالح والصراعات الخارجية والحزبية والطائفية".

09:05

المجلس الوطني الارثوذكسي: لاحترام مواقعنا داخل الادارات العامة

هنأ المجلس الوطني الارثوذكسي، بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية، "إخواننا المسلمين اللبنانيين الشركاء بالوطن"، راجيا من الله "اعادة اللحمة الوطنية تحت راية العلم اللبناني بعيدا عن المصالح والصراعات الخارجية والحزبية والطائفية".

حريق في ضهور الرميلة والدفاع المدني توجه لاخماده
08:54

حريق في ضهور الرميلة والدفاع المدني توجه لاخماده

اقليم الخروب - اندلع حريق كبير في ضهور بلدة الرميلة الساحلية في اقليم الخروب، وأتى على مساحات من الاعشاب واشجار الزيتون، وتوجهت آلية اطفاء للدفاع المدني من مركز شحيم لاخماده.

08:54

حريق في ضهور الرميلة والدفاع المدني توجه لاخماده

اقليم الخروب - اندلع حريق كبير في ضهور بلدة الرميلة الساحلية في اقليم الخروب، وأتى على مساحات من الاعشاب واشجار الزيتون، وتوجهت آلية اطفاء للدفاع المدني من مركز شحيم لاخماده.

عباس ابراهيم عرض الاوضاع مع السفير الإيراني
08:50

عباس ابراهيم عرض الاوضاع مع السفير الإيراني

استقبل اللواء عباس ابراهيم في مكتبه في بيروت، السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، وتم عرض الأوضاع والمستجدات في لبنان والمنطقة.

08:50

عباس ابراهيم عرض الاوضاع مع السفير الإيراني

استقبل اللواء عباس ابراهيم في مكتبه في بيروت، السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، وتم عرض الأوضاع والمستجدات في لبنان والمنطقة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023