الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

السفير السعودي السابق في لبنان علي عواض العسيري لـ "هنا بيروت" :هناك نهج جديد فرنسي معتمد ونأمل أن يصل إلى نتيجة

2023-07-19 | 08:14
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
السفير السعودي السابق في لبنان علي عواض العسيري لـ "هنا بيروت" :هناك نهج جديد فرنسي معتمد ونأمل أن يصل إلى نتيجة
السفير السعودي السابق في لبنان علي عواض العسيري لـ "هنا بيروت" :هناك نهج جديد فرنسي معتمد ونأمل أن يصل إلى نتيجة
مقالات ذات صلة
السفير السعودي السابق في لبنان علي عواض العسيري لـ "هنا بيروت" :هناك نهج جديد فرنسي معتمد ونأمل أن يصل إلى نتيجة

محليات

السعودي

السابق

لبنان

العسيري

بيروت"

:هناك

فرنسي

معتمد

ونأمل

نتيجة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
السفير السعودي السابق في لبنان علي عواض العسيري لـ "هنا بيروت": إذا تم الاتفاق على رئيس جمهورية يجب الاسراع بتشكيل حكومة إنقاذية
السفير السعودي السابق في لبنان علي عواض العسيري لـ "هنا بيروت" : لانتخاب رئيس توافقي يستطيع أن ينقذ لبنان

اقرأ ايضا في محليات

المجلس الوطني الارثوذكسي: لاحترام مواقعنا داخل الادارات العامة
09:05

المجلس الوطني الارثوذكسي: لاحترام مواقعنا داخل الادارات العامة

هنأ المجلس الوطني الارثوذكسي، بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية، "إخواننا المسلمين اللبنانيين الشركاء بالوطن"، راجيا من الله "اعادة اللحمة الوطنية تحت راية العلم اللبناني بعيدا عن المصالح والصراعات الخارجية والحزبية والطائفية".

09:05

المجلس الوطني الارثوذكسي: لاحترام مواقعنا داخل الادارات العامة

هنأ المجلس الوطني الارثوذكسي، بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية، "إخواننا المسلمين اللبنانيين الشركاء بالوطن"، راجيا من الله "اعادة اللحمة الوطنية تحت راية العلم اللبناني بعيدا عن المصالح والصراعات الخارجية والحزبية والطائفية".

حريق في ضهور الرميلة والدفاع المدني توجه لاخماده
08:54

حريق في ضهور الرميلة والدفاع المدني توجه لاخماده

اقليم الخروب - اندلع حريق كبير في ضهور بلدة الرميلة الساحلية في اقليم الخروب، وأتى على مساحات من الاعشاب واشجار الزيتون، وتوجهت آلية اطفاء للدفاع المدني من مركز شحيم لاخماده.

08:54

حريق في ضهور الرميلة والدفاع المدني توجه لاخماده

اقليم الخروب - اندلع حريق كبير في ضهور بلدة الرميلة الساحلية في اقليم الخروب، وأتى على مساحات من الاعشاب واشجار الزيتون، وتوجهت آلية اطفاء للدفاع المدني من مركز شحيم لاخماده.

عباس ابراهيم عرض الاوضاع مع السفير الإيراني
08:50

عباس ابراهيم عرض الاوضاع مع السفير الإيراني

استقبل اللواء عباس ابراهيم في مكتبه في بيروت، السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، وتم عرض الأوضاع والمستجدات في لبنان والمنطقة.

08:50

عباس ابراهيم عرض الاوضاع مع السفير الإيراني

استقبل اللواء عباس ابراهيم في مكتبه في بيروت، السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، وتم عرض الأوضاع والمستجدات في لبنان والمنطقة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023