السفير السعودي السابق في لبنان علي عواض العسيري لـ "هنا بيروت": إذا تم الاتفاق على رئيس جمهورية يجب الاسراع بتشكيل حكومة إنقاذية

هنأ المجلس الوطني الارثوذكسي، بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية، "إخواننا المسلمين اللبنانيين الشركاء بالوطن"، راجيا من الله "اعادة اللحمة الوطنية تحت راية العلم اللبناني بعيدا عن المصالح والصراعات الخارجية والحزبية والطائفية".
اقليم الخروب - اندلع حريق كبير في ضهور بلدة الرميلة الساحلية في اقليم الخروب، وأتى على مساحات من الاعشاب واشجار الزيتون، وتوجهت آلية اطفاء للدفاع المدني من مركز شحيم لاخماده.
استقبل اللواء عباس ابراهيم في مكتبه في بيروت، السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، وتم عرض الأوضاع والمستجدات في لبنان والمنطقة.