محي الدين شحيمي: الحل اللبناني يجب أن يكون بحسب مقررات الاجتماع الخماسي

أصدرت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي بياناً جاء فيه: "لم تفاجئنا السلطة ومسؤولوها في التذاكي والتشاطر من أجل سلب المعلمين حقوقهم والانقضاض على رواتبهم ولكن ليس بهذه الوقاحة وقلة الضمير التي أتت في مشروع الموازنة عن سابق تصور وتصميم.
صدر عن المكتب الاعلامي لبلدية الغبيري بيان جاء فيه:
إعتبر النائب الدكتور عبد الرحمن البزري أن "الإستعانة بآليات من شركة "سيتي بلو" قبل استلامها إلتزام جمع النفايات يُعتبر خطوة جيدة لتخفيف عبء مشكلة النفايات المتراكمة في شوارع المدينة، وذلك بانتظار إنتهاء الإجراءات الإدارية الضرورية، خصوصاً تلك المرتبطة بديوان المحاسبة".