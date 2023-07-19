محي الدين شحيمي: الحل اللبناني يجب أن يكون بحسب مقررات الاجتماع الخماسي

أستاذ العلوم السياسية والإعلام والباحث في الشؤون الدولية علي الهيل لـ #الرئيس : دولة قطر دعت الى الاجتماع الخماسي لكي تنقذ ما يمكن انقاذه وهي تدعو الى الحوار بين الاطراف اللبنانية لكن هذا الحوار لم يثمر شيئا